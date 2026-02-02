Ноутбук MAIBENBEN X-Treme Tsunami X16F оценили в 190 тысяч рублей

Компания MAIBENBEN пополнила ассортимент ноутбуков моделью X-Treme Tsunami X16F, которая основана на 16-ядерном чипе AMD Ryzen 9 8940HX с тактовой частотой до 5,3 ГГц и TDP 115 Вт. Новинка также характеризуется дискретной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti с 12 ГБ видеопамяти GDDR7, 32 ГБ ОЗУ DDR5 с потенциалом расширения до 64 ГБ, твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ, 16-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2,5K, кадровой частотой 300 Гц, соотношением сторон 16:10, 100% покрытием цветовой палитры sRGB и яркостью до 500 нит, корпусом толщиной 21 мм и массой 2,3 кг, крышкой из авиационного алюминиевого сплава, полноразмерной клавиатурой, настраиваемой RGB-подсветкой, батареей ёмкостью 80 Втч, комплектным 280-Вт адаптером питания, поддержкой 140-Вт зарядки через интерфейс USB Type-C, интерфейсами USB-A, USB-C, HDMI 2.1 и Mini DisplayPort 2.1, портом RJ-45 и 3,5-мм аудиогнездом. Цена ноутбука составляет 190 тысяч рублей.