Ноутбук MSI CreatorPro X17 получил графику NVIDIA RTX A5500

Компания MSI пополнила ассортимент ноутбуков моделью CreatorPro X17, которая может похвастаться 16-ядерным топовым чипом Intel Core i9-12900HX с тактовой частотой до 5,0 ГГц и видеокартой NVIDIA RTX A5500.

Новинка также характеризуется 17,3-дюймовым IPS-экраном с разрешением 3840:2160 пикселей, кадровой частотой 120 Гц и 100% охватом цветовой палитры DCI-P3, до 128 ГБ ОЗУ DDR5-4800, до четырёх твердотельных NVMe-накопителей (один PCIe 5.0, остальные PCIe 4.0), общим показателем TDP до 230 Вт, двумя сетевыми контроллерами (проводной интернет до 2,5 Гбит/с, а также поддержка Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2), акустикой Dynaudio из четырёх 2-Вт динамиков, клавиатурой SteelSeries с RGB-подсветкой, двумя интерфейсами Thunderbolt 4.0 (USB Type-C с режимом DisplayPort), тремя USB 3.2 Gen 2 Type-A, одним LAN (RJ45), одним HDMI 2.1 и одним Mini-DisplayPort, слотом для карт памяти SD, ИК веб-камерой, аккумулятором ёмкостью 99,9 Втч, габаритами 397:330:23 мм и массой 3,3 кг. Цена и дата начала продаж ноутбука будут объявлены позже.

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