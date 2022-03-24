Ноутбук MSI Modern 15 оценен в 800 долларов

Компания MSI представила обновленные ноутбуки Modern 14 и Modern 15, которые построены на 15-Вт процессорах Intel Alder Lake. Модель Modern 14 оснащается корпусом с габаритами 319:223:19,35 мм и массой 1,4 кг, 14-дюймовым IPS-дисплеем с соотношением сторон 16:9 и разрешением Full HD, чипами Intel Core i3-1215U или Core i5-1235U, до 16 ГБ ОЗУ DDR4-3200, твердотельными накопителями на 512 ГБ с интерфейсом PCIe 3.0 x4, предустановленной ОС Windows 11, интерфейсами HMDI, USB 3.2 Gen2 Type-C, USB 3.2 Gen2 Type-A, двумя разъемами USB 2.0 Type-A и 3,5-мм гнездом для наушников. Вариант на Core i3-1215U обойдется в 700 долларов, а с Core i5-1235U – 800 долларов.

MSI Modern 15 получил 15,6-дюймовый экран с разрешением 1920:1080 пикселей и 45% охватом цветовой палитры NTSC, корпус массой 1,7 кг, процессоры Core i5-1235U и Core i7-1255U, 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ. Его цена составляет 850 и 1000 долларов соответственно.

Комментарии и отзывы MSI Modern 15
Ноутбук Honor MagicBook 16 выходит в России…
Ноутбук Honor MagicBook 16 выходит в РоссииКомпания Honor представила в России ноутбук MagicBook 16, который появится в розничной продаже 18 февраля…
Представлены обновленные ноутбуки Gigabyte Aorus 5, Aorus 15…
Представлены обновленные ноутбуки Gigabyte Aorus 5, Aorus 15Компания Gigabyte Technology представила обновленные игровые ноутбуки серии Aorus: Aorus 5, Aorus 15 и Ao…
Ноутбук Acer Swift X с графикой Intel Arc доступен для предз…
Ноутбук Acer Swift X с графикой Intel Arc доступен для предзСетевые источники сообщают о том, что ноутбук Acer Swift X с графическим ускорителем Intel Arc A370M стал…
Ноутбук RedmiBook Pro 14 Enhanced Edition подешевел в Китае…
Ноутбук RedmiBook Pro 14 Enhanced Edition подешевел в КитаеСетевые источники сообщают о том, что компания Xiaomi снизила цену на ноутбук RedmiBook Pro 14 Enhanced E…
Мощный ноутбук ASUS ROG Magic X выходит в Китае…
Мощный ноутбук ASUS ROG Magic X выходит в КитаеКомпания ASUS начала принимать китайские предзаказы на ноутбук ROG Magic X по цене от 2132 долларов. Напо…
Ноутбук Lenovo Yoga 13w получил поддержку Wi-Fi 6…
Ноутбук Lenovo Yoga 13w получил поддержку Wi-Fi 6Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделью Yoga 13w, которая оценена в 750 долларов за старш…
Dynabook представил многофункциональные ноутбуки Tecra с про…
Dynabook представил многофункциональные ноутбуки Tecra с проКомпания Dynabook, сегодня объявила об обновлении своих высокопроизводительных 14-дюймовых ноутбуков Tecr…
Lenovo представила новые инструменты для гибкого обучения…
Lenovo представила новые инструменты для гибкого обученияСегодня Lenovo объявила о новых дополнениях к своему обширному образовательному портфелю, предназначенном…
Обзор Lenovo Yoga Slim 9 14ITL5. Ультрабук представительского классаОбзор Lenovo Yoga Slim 9 14ITL5. Ультрабук представительского класса
Обзор Lenovo Legion C7 15IMH05. Ноутбук для монтажа видео и игрОбзор Lenovo Legion C7 15IMH05. Ноутбук для монтажа видео и игр
Обзор ASUS ZenBook 14 UX435EGL. Быстрый ультрабукОбзор ASUS ZenBook 14 UX435EGL. Быстрый ультрабук
Обзор HONOR MagicBook 15 R5-5500U (BMH-WFQ9HN). Ультрабук для работы и учебыОбзор HONOR MagicBook 15 R5-5500U (BMH-WFQ9HN). Ультрабук для работы и учебы
Обзор ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition G513QY. Игровой ноутбук с Radeon RX 6800MОбзор ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition G513QY. Игровой ноутбук с Radeon RX 6800M
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor