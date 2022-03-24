Ноутбук MSI Modern 15 оценен в 800 долларов

Компания MSI представила обновленные ноутбуки Modern 14 и Modern 15, которые построены на 15-Вт процессорах Intel Alder Lake. Модель Modern 14 оснащается корпусом с габаритами 319:223:19,35 мм и массой 1,4 кг, 14-дюймовым IPS-дисплеем с соотношением сторон 16:9 и разрешением Full HD, чипами Intel Core i3-1215U или Core i5-1235U, до 16 ГБ ОЗУ DDR4-3200, твердотельными накопителями на 512 ГБ с интерфейсом PCIe 3.0 x4, предустановленной ОС Windows 11, интерфейсами HMDI, USB 3.2 Gen2 Type-C, USB 3.2 Gen2 Type-A, двумя разъемами USB 2.0 Type-A и 3,5-мм гнездом для наушников. Вариант на Core i3-1215U обойдется в 700 долларов, а с Core i5-1235U – 800 долларов.

MSI Modern 15 получил 15,6-дюймовый экран с разрешением 1920:1080 пикселей и 45% охватом цветовой палитры NTSC, корпус массой 1,7 кг, процессоры Core i5-1235U и Core i7-1255U, 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ. Его цена составляет 850 и 1000 долларов соответственно.