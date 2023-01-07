Ноутбук MSI Prestige 16 Studio получил 165-Гц экран Mini-LED

Компания MSI пополнила ассортимент мобильных рабочих станций моделью MSI Prestige 16 Studio (A13), которая получила 16-дюймовый экран Mini-LED с разрешением QHD+, частотой обновления 165 Гц, яркостью 1000 кд/кв.м и значением DeltaE не более 2 единиц.

Новинка также характеризуется чипами Intel Raptor Lake-H, дискретными графическими адаптерами GeForce RTX 4050 и GeForce RTX 4060, до 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5-4800, твердотельным накопителем SSD PCIe Gen 4 вместимостью до 2 ТБ, дактилоскопическим сенсором, веб-камерой с ИК-подсветкой для сканирования лица, двумя разъемами USB-C с интерфейсом Thunderbolt 4, двумя USB 3.2 Gen2 Type-A, интерфейсом HDMI 2.0, слотом для карт памяти microSD, батареей ёмкостью 82 Втч и поддержкой 100-Вт зарядки. Цена конфигурации с GeForce RTX 4060 составит от 1900 долларов.

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