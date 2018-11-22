Ноутбук MacBook Pro с графикой Radeon Pro Vega 20 протестировали в GeekBench

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты теста ноутбука MacBook Pro, оборудованного графическим ускорителем Radeon Pro Vega 20. Итак, вариант с CPU Intel Core-i7, графикой Radeon Pro Vega 20, 16 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем на 1 ТБ набрал 73 000 баллов. Конфигурация с Intel Core i9-8950HK и 32 ГБ ОЗУ набрала более 80 000 баллов в тесте OpenCL и почти 74 000 баллов при использовании API Metal. Отметим, что ноутбуки с видеокартой Radeon Pro 560X демонстрируют в тех же тестах производительность на уровне 65 000 и 57 000 баллов соответственно.