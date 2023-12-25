Ноутбук Mechanical Revolution Unbounded 14 Pro 2024 появился в продаже

Компания Mechanical Revolution выпустила в китайскую продажу игровой ноутбук Unbounded 14 Pro 2024, который оценен от 735 долларов. Новинку оснастили процессором Intel Core Ultra 5 125H (по данным бенчмарков, его мощностью сопоставима с AMD Ryzen 7 7840HS), 32 ГБ оперативной памяти стандарта DDR5-5600, твердотельным накопителем PCIe 4.0 до 2 ТБ, 14-дюймовым дисплеем с разрешением 2,8K, частотой обновления 120 Гц, максимальной яркостью 400 нит и 100-процентным охватом цветовой палитры sRGB, металлическим корпусом массой 1,47 кг и толщиной 16,95 мм, интерфейсом Thunderbolt 4, полнофункциональным разъемом USB-C, а также портами USB-A и HDMI 2.0.