Ноутбук ASUS Zenbook 14 Air 2026 оценили в 1475 долларов

Компания ASUS пополнила ассортимент ультрабуков моделью Zenbook 14 Air 2026, которая основана на 6-ядерном 12-поточном чипе AMD Ryzen AI 7 H 445 с максимальной частотой 4,6 ГГц, встроенным графическим адаптером Radeon 840M и нейронным ускорителем XDNA 2 с производительностью 50 TOPS в задачах ИИ. Новинка также характеризуется 16 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5X с частотой 8000 MT/s, твердотельным накопителем PCIe 4.0 вместимостью 1 ТБ, 14-дюймовым OLED-экраном ASUS Lumina с разрешением 2.8K, кадровой частотой 120 Гц, поддержкой технологии VRR, пиковой яркостью 1100 нит, временем отклика 0,2 мс, а также защитой зрения с сертификацией TÜV Rheinland и SGS Eye Care, батареей ёмкостью 77 Втч, цельнометаллическим корпусом из материала Ceraluminum толщиной 11 мм и массой 1,19 кг, четырьмя динамиками с поддержкой Dolby Atmos, двумя портами USB4 (40 Гбит/с) и одним USB-A 10 Гбит/с, интерфейсом HDMI 2.1, 3,5-мм аудиогнездом и поддержкой Wi-Fi 7. Цена ноутбука на дебютном китайском рынке составила эквивалент 1475 долларов.

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