Представлен ноутбук WIKO Hi MateBook D 16 на Ryzen 7 H 255

Компания WIKO пополнила ассортимент ноутбуков моделью Hi MateBook D 16, которая базируется на 8-ядерном 16-поточном чипе AMD Ryzen 7 H 255 с тактовой частотой до 4.9 ГГц и графическим адаптером Radeon 780M. Новинку также оснастили 24 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ, системой охлаждения с двумя вентиляторами, 16-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1920:1200 точек, кадровой частотой 60 Гц и максимальной яркостью 300 нит, батареей ёмкостью 70 Втч, комплектным адаптером питания мощностью 65 Вт, клавиатурой с ходом клавиш 1,5 мм и цифровым блоком, интерфейсом USB Type-C, двумя портами USB Type-A, разъемом HDMI и 3,5-мм аудиогнездом. Цена ноутбука на дебютном китайском рынке составила эквивалент 920 долларов.

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