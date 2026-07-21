Представлен ноутбук HP EliteBook X GeForce Edition на Core Ultra 9 386H

Компания HP пополнила ассортимент ноутбуков новой конфигурации модели EliteBook X GeForce Edition, которая базируется на 16-ядерном чипе Intel Core Ultra 9 386H с тактовой частотой до 4,9 ГГц и нейронным блоком с производительностью в задачах ИИ до 50 TOPS. Новинка также характеризуется 128 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 4 ТБ, дискретной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5060, 16-дюймовым IPS-экраном с разрешением 3840:2400 точек, кадровой частотой 120 Гц, яркостью 500 нит и 100% покрытием цветовой палитры DCI-P3, батареей ёмкостью 96 Втч, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.0, интерфейсом Thunderbolt 4, двумя разъемами USB-A 5 Гбит/с и одним HDMI 2.1, сетевым портом RJ45 и 3,5-мм разъемом. Цена ноутбука на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 8120 долларов.

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