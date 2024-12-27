Ноутбук Razer Blade 18 (2025) протестировали в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования нового поколения игрового ноутбука ноутбука Razer Blade 18. Бенчмарк подтвердил наличие 24-ядерного флагманского процессора Intel Core Ultra 9 275HX (Arrow Lake-HX ) с максимальной частотой 5,2 ГГц, 64 ГБ оперативной памяти, дискретного графического ускорителя NVIDIA GeForce RTX 4090 c 24 ГБ видеопамяти и предустановленной операционной системы Windows 11. Остальные параметры лэптопа пока не раскрываются, но в испытании OpenCL аппарат набрал 241793 балла. Официальный релиз Razer Blade 18 (RZ09-0509) ожидается в начале января в рамках выставки CES 2025.