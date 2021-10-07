Ноутбук Razer Book оценен в $1000

Компания Razer пополнила ассортимент ноутбуков моделью Razer Book, которая работает под управлением ОС Windows 11. Новинку также оснастили чипами Intel Tiger Lake (четырехъядерные Core i5-1135G7 или Core i7-1165G7 с тактовой частотой до 4,2 ГГц и 4,7 ГГц соответственно, а также графикой Intel Iris Xe), 13,4-дюймовым дисплеем с разрешением 1920:1200 или 3840:2100 пикселей, поддержкой сенсорного ввода и 100% охватом цветовой палитры sRGB, 8 или 16 ГБ оперативной памяти LPDDR4x, SSD вместимостью 256, 512 ГБ или 1 ТБ, модулями Intel Wireless-AX 201 (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax) и Bluetooth 5.1, клавиатурой с индивидуальной подсветкой кнопок, разъемами USB 3.1 Gen1 (USB-A), Thunderbolt 4 (USB-C) и HDMI 2.0, слотом microSD, размерами 15,15:198,50:295,60 мм и массой 1,34 кг. Цена базовой конфигурации составляет 1000 долларов.