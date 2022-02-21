Ноутбук Realme Book Prime готов к выходу

Сетевые источники сообщают о том, что мировая премьера ноутбука Realme Book Prime состоится в апреле этого года. Перед нами улучшенная версия выпущенного ранее в Китае Realme Book Enhanced Edition. Устройству прочат 14-дюймовый IPS-дисплей с соотношением сторон 3:2 и разрешением 2160:1440 точек, чип Intel Core i5 одиннадцатого поколения с графическим адаптером Intel Xe, 16 ГБ ОЗУ LPDDR4, SSD-накопитель PCIe вместимостью 512 ГБ, батарею ёмкостью 54 Втч, предустановленную операционную систему Windows 11, поддержку быстрой 65-Вт зарядки, разъем USB-C 3.2 Gen 2, порт USB-A 3.1 Gen 1, 3,5-мм гнездо для наушников, поддержку Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, стереодинамики и дактилоскопический сенсор.