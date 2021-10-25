Ноутбук Redmi G 2021 теперь доступен для международной доставки

Сетевые источники сообщают о том, что сразу несколько крупных торговых площадок начали продавать геймерский ноутбук Redmi G 2021 с доставкой по всему миру. Ранее новинка была доступна только у себя на родине в Китае.

Ноутбук получил 16,1-дюймовый IPS-дисплей с кадровой частотой 144 Гц и 100% охватом цветовой палитры sRGB, систему охлаждения с пятью тепловыми трубками и двумя кулерами, полноразмерную клавиатуру с настраиваемой подсветкой, интерфейсы HDMI 2.0, Mini Display Port 1.4, USB 3.2 Gen2 и USB-C, поддержку Wi-Fi 6, предустановленную ОС Windows 10, 16 ГБ ОЗУ, твердотельный накопитель вместимостью 512 ГБ, поддержку звука DTS: X Ultra и батарею ёмкостью 80 Втч. Вариант с чипом AMD Ryzen 7 5800H, графикой GeForce RTX 3060 c TDP 130 Вт и блоком питания на 230 Вт стоит в Китае 1090 долларов, а с Core i5-11260H, GeForce RTX 3050 и блоком питания на 180 Вт – 880 долларов.
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