Ноутбук RedmiBook 14 Enhanced Edition собрал 1,5 млн заказов

Компания Redmi похвасталась успехами ноутбука RedmiBook 14 Enhanced Edition, который был представлен четыре дня назад. За это время новинку заказали полтора миллиона человек. RedmiBook 14 Enhanced Edition оснащается процессором Intel Core i7-10510U, графикой NVIDIA GeForce MX 250, 8 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ. Его цена составляет 697 долларов. Версия на CPU Intel Core i5-10210U, с 8 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем емкостью 256 ГБ стоит 558 долларов, а такой же вариант, но с 512 ГБ на твердотельном накопителе оценена в 628 долларов. Старт продаж намечен на 6 сентября.