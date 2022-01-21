Ноутбук RedmiBook Pro 14 Enhanced Edition подешевел в Китае

Сетевые источники сообщают о том, что компания Xiaomi снизила цену на ноутбук RedmiBook Pro 14 Enhanced Edition. Теперь лэптоп можно приобрести со скидкой в 110 долларов. Например, базовая версия с чипом Intel Core i5-11320H, 16 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ оценена в 680 долларов, а такой же вариант с графикой GeForce MX450 – 740 долларов. За топовую версию с Core i7-11390H и GeForce MX450 теперь просят 900 долларов.

Напомним, что ноутбук также оснащается цельнометаллическим корпусом толщиной 16 мм, массой 1,43 кг, дисплеем с разрешением 2560:1600 пикселей и 100% охватом цветовой палитры sRGB, модулем Wi-Fi 6, дактилоскопическим сенсором, клавиатурой с подсветкой, интерфейсом Thunderbolt 4 и разъемом HDMI.