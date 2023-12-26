Ноутбук Samsung Galaxy Book 3 Go получил модем 5G

Компания Samsung пополнила ассортимент недорогих ноутбуков моделью Galaxy Book 3 Go, которая появится в продаже на домашнем для производителя южнокорейском рынке 2 января по цене в 430 долларов. Новинку оснастили 14-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD и антибликовым покрытием, представленной еще два года назад 6-нанометровой 8-ядерной платформой Qualcomm Snapdragon 7c+ Gen 3 с графикой Adreno, 4 ГБ оперативной памяти LPDRRx, 128 ГБ памяти eUFS, слотом для карты памяти microSD, корпусом массой 1,43 кг и толщиной 15,5 мм, модемом 5G, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.1, интерфейсом USB Type-A, двумя портами USB Type-C, 3,5-мм гнездом для наушников, батареей ёмкостью 42,3 Втч, поддержкой 45-Вт проводной зарядки и предустановленной операционной системой Windows 11 Home.