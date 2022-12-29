Ноутбук Samsung Galaxy Book 3 получит CPU Intel Core 13-го поколения

Профильный ресурс IT Home сообщил о намерении компании Samsung представить ноутбуки Galaxy Book 3 на грядущей презентации Galaxy Unpacked 2023, запланированной на 1 февраля следующего года. О новинках пока известно, что они будут оснащены мобильными чипами Intel Core тринадцатого поколения, Super AMOLED-дисплеями с повешенной кадровой частотой, дискретным графическим адаптером в некоторых модификациях и встроенным стилусом S Pen.

Недавно Samsung выпустила новую версию Galaxy Book 2 Pro 360, который отличается платформой Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 3 вместо процессоров Intel Core i5/i7 12-го поколения. Это позволило реализовать в ноутбуке поддержку сотовых сетей 5G и Wi-Fi 6E.