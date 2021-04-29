Ноутбук Samsung Galaxy Book Flex 2 Alpha оценен в $850

Компания Samsung пополнила ассортимент ноутбуков-трансформеров моделью Galaxy Book Flex Alpha 2, которая работает под управлением операционной системы Windows 10 Home. Новинка оснащается 13,3-дюймовым QLED-дисплеем с разрешением Full HD, яркостью 600 кд/кв.м и возможностью вращения на 360°, цельнометаллическим корпусом толщиной 13,5 мм, массой 1,18 кг, клавиатурой с подсветкой, стереодинамиками с поддержкой DolbyAtmos, дактилоскопическим сенсором, модулями Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, двумя интерфейсами USB 3.2 Type-A и одним USB 3.2 Type-C, одним разъемом HDMI, слотом для карт памяти microSD и батареей ёмкостью 54 Втч. Версия с чипом Intel Core i5, 8 ГБ оперативной памяти и SSD на 256 ГБ оценена в 850 долларов, а вариант с Core i7, 16 ГБ ОЗУ и SSD на 512 ГБ – 1050 долларов.