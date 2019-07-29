Ноутбук Samsung Galaxy Book S получит чип Snapdragon 855 и 8 Гб ОЗУ

Компания Samsung готовит к выпуску новый ноутбук под названием Galaxy Book S. Аппарат будет поддерживать беспроводную связь Bluetooth 5.0, а также получит чип Snapdragon 855, который объединяет восемь ядер Kryo 485 с тактовой частотой от 1,80 ГГц до 2,84 ГГц и графический ускоритель Adreno 640. Объем оперативной памяти составит 8 Гбайт ОЗУ. В качестве ОС выступит Windows 10. Остальные технические характеристики аппарата пока не раскрываются. О сроках выпуска и стоимости новинки пока тоже не сообщается.