Ноутбук Samsung Notebook Flash получил оригинальную клавиатуру

Компания Samsung показала на выставке электроники Consumer Electronics Show (CES) 2019 компактный ноутбук Notebook Flash в ретро-стиле с ОС Windows 10 Home. Особенностью новинки является клавиатура с закругленными кнопками белого цвета. Модель оснащена 13,3-дюймовым экраном с разрешением 1920 на 1080 точек. Основой устройства служит платформа Intel Gemini Lake. Объем оперативной памяти составляет 4 Гбайт, а флеш-накопитель - 64 Гбайт. Время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает 10 часов. Предусмотрены адаптер Wi-Fi 802.11ac и сканер отпечатков пальцев. О старте продаж и стоимости аппарата пока не сообщается.