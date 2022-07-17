Ноутбук Thunderobot 911MT Tiger получил 165-Гц 2K-экран

Китайская компания Thunderobot пополнила ассортимент игровых ноутбуков моделью 911MT Tiger, которая уже продается JD.com за 1400 долларов. Недавно ноутбуки Thunderobot официально появились в России, а потому выход Thunderobot 911MT Tiger в отечественной рознице кажется вполне вероятным.

Новинку оснастили видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti, 14-ядерным 20-поточным процессором Intel Core i9-12900H, 15,6-дюймовым дисплеем с, разрешением 2К и частотой обновления 165 Гц, от 16 ГБ ОЗУ DDR4-3200 МГц и SSD вместимостью 512 ГБ.