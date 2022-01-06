Ноутбук XMG Neo 15 получил внешнюю СЖО

Новинка также оснащается чипом Intel Core i7-12700H двенадцатого поколения, видеокартами NVIDIA вплоть до GeForce RTX 3080 Ti, 15,6-дюймовым дисплеем с разрешением 2560:1220 пикселей, кадровой частотой 240 Гц, яркостью 350 кд/м2 и 95% охватом цветовой палитры sRGB, до 64 ГБ ОЗУ DDR5-4800 и до двух SSD, интерфейсами Thunderbolt 4, DisplayPort и HDMI 2.1, 2,5-Гбит сетевым разъёмом LAN, тремя разъёмами USB 3.2 Type-A, поддержкой Wi-Fi 6, аккумулятором на 93 Втч, адаптером питания на 280 Вт, габаритами 360,2:243,5:26,6 мм и массой 2,2 кг. Версия с Core i7-12700H, GeForce RTX 3070 Ti, 16 ГБ ОЗУ DDR5-4800 и SSD на 500 ГБ обойдется в 2500 евро.