Ноутбук XMG Neo 15 получил внешнюю СЖО

Компания Schenker Technologies пополнила ассортимент игровых ноутбуков моделью XMG Neo 15, главной особенностью которой стала внешняя система жидкостного охлаждения XMG Oasis. Она состоит из 120-мм радиатора с вентилятором, резервуара для охлаждающей жидкости и помпы.

Новинка также оснащается чипом Intel Core i7-12700H двенадцатого поколения, видеокартами NVIDIA вплоть до GeForce RTX 3080 Ti, 15,6-дюймовым дисплеем с разрешением 2560:1220 пикселей, кадровой частотой 240 Гц, яркостью 350 кд/м2 и 95% охватом цветовой палитры sRGB, до 64 ГБ ОЗУ DDR5-4800 и до двух SSD, интерфейсами Thunderbolt 4, DisplayPort и HDMI 2.1, 2,5-Гбит сетевым разъёмом LAN, тремя разъёмами USB 3.2 Type-A, поддержкой Wi-Fi 6, аккумулятором на 93 Втч, адаптером питания на 280 Вт, габаритами 360,2:243,5:26,6 мм и массой 2,2 кг. Версия с Core i7-12700H, GeForce RTX 3070 Ti, 16 ГБ ОЗУ DDR5-4800 и SSD на 500 ГБ обойдется в 2500 евро.

Комментарии и отзывы XMG Neo 15
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