Ноутбук Xiaomi Mi Notebook Pro X готов к выходу

Компания Xiaomi объявила о том, что её новый флагманский ноутбук Mi Notebook Pro X будет официально представлен уже 30 июня. Лэптоп должен получить один из процессоров Intel Core 11-го поколения серии Tiger Lake (Core i7-11375H, Core i7-11370H или Core i5-11300H с частотой до 5,0, 4,4 и 4,8 ГГц), дискретную видеокарту NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti, 4 ГБ оперативной памяти GDDR6 со 128-битной шиной и частотой ядра от 1035 до 1695 МГц, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.1, оперативную память LPDDR4X-4266 и поддержку быстрой подзарядки посредством интерфейса Type-C (предположительно, её мощность составит 100 Вт). Тип дисплея, его кадровая частота и разрешение пока не сообщаются.

Комментарии и отзывы Xiaomi Mi Notebook Pro X
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