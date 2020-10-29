Ноутбук премиум-класса Lenovo Legion Slim 7 построен на базе AMD Ryzen 9 4900H

Lenovo анонсировала 15-дюймовый игровой ноутбук Lenovo Legion Slim 7. Производитель укомплектовал новинку мобильным процессором AMD Ryzen 9 4900H и графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 2060.

Ноутбук оснащается сканером отпечатков пальцев и технологией Dolby Atmos со звуком Radar. Клавиатура TrueStrike предлагает белую подсветку для игр в ночное время. Установлена ОС Windows 10 Pro.

Дисплей ноутбука Legion Slim 7 это IPS-панель с поддержкой VESA DisplayHDR 400 с разрешением до 4K. Частота обновления экрана составляет 60 Гц. Низкие температуры обеспечивает система охлаждения Lenovo Legion Coldfront 2.0. Новинка предлагает беспроводное подключение Killer Wi-Fi 6 AX1650.

Lenovo Legion Slim 7 поступит в продажу в ближайшее время. Рекомендованная цена 1369.99 долларов.
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