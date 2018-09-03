Ноутбук-трансформер Lenovo Yoga C930 поступит в продажу в октябре

Компания Lenovo представила на выставке IFA 2018 ноутбук-трансформер Yoga C930 со встроенным в шарнир саундбаром. Аппарат оснащен сенсорным 13,9-дюймовым экраном с разрешением 3840 на 2160 точек вращающимся на 360 градусов с поддержкой технологии Dolby Vision. В ноутбуке используется платформа Intel Kaby Lake R. Имеется массив микрофонов для работы с голосовым ассистентом. Сообщается, что защиту данных обеспечивает сканер отпечатков пальцев с использованием функции Windows Hello. Время автономной работы составляет около 9 часов. Весит новинка 1,38 кг. Продажи Lenovo Yoga C930 ожидаются в октябре по цене 1100 долларов.