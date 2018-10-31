Ноутбуки Apple MacBook Pro получат графику Radeon Pro Vega 16 и Pro Vega 20

В сети появилась информация о грядущему обновлении ноутбуков Apple MacBook Pro. Как известно, сейчас ноутбуки MacBook Pro оснащаются графикой Radeon Pro 555X или Radeon Pro 560X, однако совсем скоро они получат графические ускорители Radeon Pro Vega 16 и Radeon Pro Vega 20 с 4 ГБ памяти HBM2. Предполагается, что первое решение характеризуется 1024 потоковыми процессорами, а вторая – 1280. Прирост производительности по сравнению с нынешними видеокартами в ноутбуках Apple составит 60%. Выход обновленных версий планируется уже в ноябре.