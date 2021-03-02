Ноутбуки Huawei MateBook D 14 и D 15 оказались популярными в России

Huawei Consumer Business Group объявила о том, что ноутбуки MateBook D 14 и MateBook D 15 (2020) вошли в пятёрку самых популярных ноутбуков в России за прошлый год. Данные ноутбуки появились в российской продаже в сентябре по цене от 59 990 рублей.

Ноутбуки оснащаются 14 и 15,6-дюймовыми IPS-дисплеями с разрешением 1920:1080 точек, шестиядерным процессором Ryzen 5 4500U с тактовой частотой от 2,3 до 4,0 ГГц, 8 ГБ оперативной памяти DDR4, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ интерфейсом PCIe, сканером отпечатков пальцев в кнопке включения и аккумуляторами ёмкостью 56 и 42 Втч.