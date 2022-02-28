Ноутбуки Samsung Galaxy Book2 Pro, Pro 360 оснащены AMOLED-экранами и процессорами Intel 12-го поколения

Объявление Samsung на MWC принесло нам новые ноутбуки. Samsung представила четыре новых ноутбука — все с AMOLED-дисплеями 1080p, процессорами Intel 12-го поколения, поддержкой S Pen, а также с компактными размерами и легким весом.

Galaxy Book2 Pro и Galaxy Book2 Pro 360 выпускаются в двух размерах каждый — 13,3 дюйма и 15,6 дюйма, с основным отличием в том, что у 360, как и у его предшественника, есть шарнир, который позволяет полностью сложить его обратно в режим планшета. Samsung выбрала традиционные 13,3-дюймовые и 15,6-дюймовые панели с соотношением сторон 16:9. Galaxy Book2 Pro 360 с 13,3-дюймовой панелью весит всего 1,04 кг, а 15,6-дюймовая — самая тяжелая в линейке четырехъядерников — 1,41 кг.

Два AMOLED-дисплея имеют разрешение 1920x1080 пикселей, и Samsung заявляет, что они ярче, чем раньше, с яркостью 400 нит при обычном просмотре. HDR-контент достигает 500 нит. Есть поддержка S Pen, хотя в этой ручке отсутствует Bluetooth. Samsung уменьшила задержку по сравнению с предыдущими Galaxy Book Pro для лучшего рисования и письма. Samsung Notes получил улучшенное распознавание рукописного ввода, поддержку гиперссылок и может мгновенно синхронизировать заметки с ноутбука на устройства Galaxy под управлением Android. Galaxy Book2 Pro 360 поставляется с процессорами Intel Core i7 или i5 12-го поколения на выбор с графикой Intel Iris X. Есть оперативная память LPDDR5, которая начинается с 8 ГБ и доходит до 32 ГБ.

13,3-дюймовый Galaxy Book 2 Pro 360 получает аккумулятор емкостью 63 Втч, а 15,6-дюймовая модель увеличивает его до 68 Втч. Обе модели имеют 1 порт Thunderbolt 4 и 2 порта USB-C, комбинированный разъем для наушников и микрофона, а также порт microSD. Зарядка до 65 Вт через порт USB-C. Samsung обещает до 21 часа автономной работы Galaxy Book2 Pro 360.

13,3-дюймовый Galaxy Book2 Pro оснащен 1 портом Thunderbolt 4, 1 портом USB-C, 1 полноразмерным портом USB 3.2, комбинированным разъемом 3,5 мм и слотом для карт памяти microSD. 15,6-дюймовая модель оснащена полноразмерным разъемом HDMI, а также слотом для SIM-карты для дополнительного подключения 5G. Galaxy Book2 Pro доступен всего в двух цветах: серебристом и графитовом. Он будет доступен в апреле по цене от 1050 долларов США с процессором i7, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти.