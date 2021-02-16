Ноутбуки-трансформеры Samsung Galaxy Book Pro получат поддержку S Pen

Профильные издания Android Authority и The Verge поделились информацией о ноутбуках Samsung Galaxy Book Pro и Galaxy Book Pro 360, которые еще не были представлены официально. Сообщается, что новинки получат 13,3- и 15,6-дюймовые сенсорные OLED-дисплеи с поддержкой фирменного стилуса S Pen, чипы Intel Core i5 и Intel Core i7 одиннадцатого поколения, версии с поддержкой мобильных сетей пятого поколения, 5G. Очевидно, что приставка «360» в модели Galaxy Book Pro 360 говорит о возможности использовать его в планшетном режиме. Ранее один из боссов корейской компании заявил о том, что в Samsung хотят расширить ассортимент устройств с поддержкой S Pen.