Новая читалка от Amazon с с регулируемой подсветкой

Amazon обновляет линейку электронных книг Kindle Oasis. Совершенно новый Kindle Oasis оснащена 7-дюймовы дисплеем Amazon Paperwhite разрешением 1680 х 1264 пикселя. Он позволит пользователям регулировать цветовой тон от прохладного до теплого в зависимости от окружающей среды. В результате глаза будут меньше напрягаться.

Kindle Oasis отличается тонким и легким дизайном, специально созданным для использования одной рукой. Устройство оснащено специальными кнопками для перелистывания страниц, а также новейшей технологией e-ink. Новинка имеет класс защиты IPX8 для защиты от погружения в воду на глубину до двух метров на срок до 60 минут. Но он также был разработан, чтобы противостоять случайным падениям.

Электронная книга уже доступна для предзаказа. Модель с 8 ГБ памяти обойдется в $ 250, а вариант c LTE и 32 ГБ стоит $370. Amazon Kindle Oasis представлена в двух цветах - графит и шампанское золото и будет поставляться 24 июля.