Новая эргономичная клавиатура - Logitech Ergo K860

Logitech представила беспроводную сплит-клавиатуру Ergo K860. Необычная эргономичная форма должна уменьшить нагрузку на запястья и предплечья, позволяя печатать под более естественным углом. Клавиатура поднята посередине, и Logitech утверждает, что она уменьшает мышечную активность в верхней трапеции до 21%.

Встроенные ножки расположены в передней части клавиатуры и поднимают переднюю часть клавиатуры на 0 °, 4 ° и 7 °. Клавиатура работает от двух батареек ААА, которые, по утверждению Logitech, могут обеспечить работу до двух лет. USB-ключ также включен, если вы не хотите полагаться на Bluetooth.

Можно связать до трех устройств одновременно через программное обеспечение Flow от Logitech для удобного переключения между ними. Ergo K860 продается по цене $ 129,99.