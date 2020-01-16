Новая эргономичная клавиатура от Logitech

Logitech создает не только игровые устройства, но периферию для офисов и повседневной жизни. Компания выпускала эргономичные мыши MX Ergo и MX Vertical, а теперь еще и клавиатуру Ergo K860.

Клавиатура имеет "расколотый" дизайн, она разделена на две части. Такая изогнутая конструкция снижает напряжение мышц на запястьях и предплечьях. Подставка состоит из трех слоев пены высокой плотности. Ergo K860 имеет скрытые зажимы, чтобы поднять переднюю часть клавиатуры.

Ergo K860 беспроводная, ее можно подключить к компьютеру через прилагаемый USB-ключ или Bluetooth. Клавиатура не имеет подсветки, а благодаря паре батареек типа ААА гарантирует до 2 лет работы.