Новая фишка iPhone

По данным источника, функция доступна пользователям третьей бета-версии iOS 13, установленной на iPhone XS и iPad Pro (2019). Поскольку преобразование изображения происходит непосредственно на устройстве, собеседник увидит «правильный» взгляд обладателя указанных моделей независимо от того, какую версию iOS или FaceTime он использует.Хотя принцип работы обновлённого приложения FaceTime еще не объявлен, Apple, по слухам, применила технологию дополненной реальности ARKit для «исправления» картинки. В комбинации с датчиком True Depth она точечно «искривляет» лицо пользователя, почти не затрагивая перспективу фона. Ранее корпорация протестировала похожее решение на примере селфи-фильтров для мессенджера Snapchat.Обычно при общении по видеосвязи пользователи смотрят на экран, а не в камеру — установить зрительный контакт с собеседником в таких условиях проблематично. Пользователи бета-версии iOS 13 обнаружили необычную функцию приложения FaceTime на своих iPhone: их гаджеты научились корректировать направление взгляда своего владельца в реальном времени, даже если его глаза не направлены в объектив фронталки.О стоимости новинки пока неизвестно.