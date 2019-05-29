Новая игровая клавиатура SteelSeries Apex Pro с магнитными переключателями OmniPoint

Компания SteelSeries анонсировала новую игровую клавиатуру Apex Pro с уникальными характеристиками.

Благодаря регулируемым переключателям OmniPoint Adjustable Mechanical Switch с магнитными датчиками пользователь может установить точку активации в диапазоне от 0,4 мм до 3,6 мм. SteelSeries сообщила, что ее новые коммутаторы предлагают в 5 раз более быстрое срабатывание и в 8 раз быстрее время отклика по сравнению с традиционным механическим переключателем.

Apex Pro также оснащены небольшим OLED-дисплеем, который позволяет просматривать уведомления и выбирать профили клавиатуры без использования диспетчера программного обеспечения. Рядом с ним находится колесико управления, которое можно использовать для управления воспроизведением музыки, которые также можно настроить в соответствии с вашими индивидуальными потребностями. И, поскольку это игровая клавиатура, конечно, она имеет динамическое RGB-освещение для каждой клавиши, которое будет синхронизироваться с другими периферийными устройствами SteelSeries. Клавиатура SteelSeries Apex Pro поступит в продажу в начале лета по цене $200.