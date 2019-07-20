Новая информация OnePlus 7

Мультимедийные возможности OnePlus 7 представлены двойной тыльной камерой с разрешением основного сенсора 48 Мп и стереодинамиками с поддержкой технологии объемного звучания Dolby Atmos. Среди других фишек гаджета — двухдиапазонный модуль GPS, Bluetooth 5.0 и чип NFC.Смартфон оснащен AMOLED-дисплеем диагональю 6,41 дюйма со встроенным сканером отпечатков пальцев и небольшим каплевидным вырезом для фронталки. За производительность аппарата отвечает мощная мобильная платформа Qualcomm Snapdragon 855 с 8 ГБ оперативной памяти. Ёмкость встроенного аккумулятора с поддержкой быстрой зарядки мощностью 20 Вт составляет 3700 мАч.О стоимости новинки пока неизвестно.