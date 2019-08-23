Новая информация от Xiaomi Mi Mix 4

Mi Mix 4 у Xiaomi возникли определённые проблемы, связанные с брендированным именем устройства. Из-за того, что в Китае уже есть сервис с подобным названием, китайскому производителю смартфонов придется отказаться от серии Mi Mix.Несмотря на внушительную диагональ дисплея, производитель установил аккумулятор с не самой выдающейся ёмкостью 3300 мАч. На опубликованном скриншоте также указано разрешение основное камеры — новинке достанется сенсор на 64 Мп, хотя изначально смартфону предсказывали фотомодуль на 128 Мп.Если верить указанным на скриншоте характеристикам, то Mi Mix 4 получит флагманский процессор Snapdragon 855, дисплей диагональю 6,39 дюйма и разрешением 2160 х 1080 пикселей, 10 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенного хранилища.О стоимости новинки пока неизвестно.