Новая клавиатура ASUS ROG Strix Scope c большой клавишей Ctrl

Компания ASUS представила новую механическую игровую клавиатуру ROG Strix Scope. Клавиатура создавалась с использованием концепции Xccurate Design, которая использует увеличенную левую клавишу Ctrl и Shift, способную облегчить жизнь геймера в шутерах. Аналогичным образом, ключ Windows также был укорочен, предположительно, чтобы уменьшить вероятность случайного попадания в него и выхода из игры. Клавиатура также поставляется в комплекте с серебряными клавишами W,A,S,D.

Еще одной особенностью является так называемый ключ невидимости, который привязан к F12. Здесь используются RGB-переключатели Cherry MX, которые позволяют длительное время пользоваться устройством и не беспокоиться, что оно выйдет из строя. ASUS предлагает приличный выбор переключателей, включая красный, коричневый, синий, черный, тихий красный и быстрый серебристый, так что вы можете выбирать между линейными, тактильными или щелчковыми параметрами.

ROG Strix Scope использует конструкцию с плавающей клавишей, которая дает более чистый вид и облегчает очистку от скопившегося мусора. Он также покрыт алюминиевой верхней пластиной, которая придает большую жесткость всей конструкции. Поддерживаются индивидуальные настройки освещения RGB и вы можете настроить свои собственные профили в программном обеспечении ASUS Armory II. Вы можете сохранить до шести пользовательских профилей во встроенной памяти. ROG Strix Scope можно приобрести за $ 269.