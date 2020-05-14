Новая клавиатура Magic Keyboard для iPad Pro разряжает аккумулятор устройства

Владельцы клавиатуры Magic Keyboard для Apple iPad Pro сообщают о проблемах связанных с увеличением расхода заряда при использовании клавиатуры. Тесты проводились в обычных действиях, таких как, прослушивание музыки и работа в текстовом приложении.

По словам владельцев, они заметили снижение заряда аккумулятора на 3% за 10 минут. Но есть и те кто не испытывает проблем. Apple рекомендует обратиться в техническую поддержку, приложив снимки вкладки "Настройки", "Аккумулятор" на своем устройстве и потребовать замену.