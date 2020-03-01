Новая клавиатура для iPad Pro получит полноценный тачпад

В сети появились слухи, что компания Apple работает над созданием Smart Keyboard со встроенным тачпадом, и что компания собирается выпустить ее с линейкой iPad Pro.

Судя по слухам, новая Smart Keyboard для iPad Pro будет изготовлена ​​из тех же материалов, что и модель текущего поколения.

Скорее всего, новый Smart Keyboard так же будет крепиться к планшету магнитами и дополнительно защищать его от внешних повреждений.

Беспроводную Smart Keyboard должны представить вместе с новыми iPad Pro в марте 2020 года. Производство по слухам уже началось.