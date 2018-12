Новая комбинация клавиатуры и мыши Razer Turret для Xbox One

Razer представил новую беспроводную комбинацию Razer Turret, разработанную специально для Xbox One.

Комбо включает в себя клавиатуру и мышь с поддержкой освещения Razer Chroma и будет работать с функцией динамического освещения Xbox. Кроме того, клавиатура имеет специальную клавишу Xbox, которая запускает главное меню. Обновленный дизайн подходит для использования как на коленях, так и на столе. Клавиатура использует механические переключатели Razer с усилием срабатывания 50г, в то время как мышь смоделирована по аналогии с игровой мышью Mamba Wireless и оснащена тем же оптическим датчиком 16GDPI 5G. Коврик для мыши с правой стороны клавиатуры выдвигается для использования на коленях, а обещанное время - 40 часов без подзарядки.

Поверхность мыши даже имеет намагниченную зону для закрепления мыши. Turret подключается к вашему Xbox One с помощью одного беспроводного ключа и использует технологию адаптивной частоты Razer (AFT). AFT использует полосу 2,4 ГГц, но постоянно сканирует и переключается на лучшую частоту, когда это необходимо для бесперебойной работы беспроводной связи. По цене 249 долларов, Turret довольно дорогая, учитывая, что на Xbox One доступна не так много игр с поддержкой клавиатуры и мыши. На данный момент список игр выглядит так: Bomber Crew, Deep Rock Galactic, Fortnite, Strange Brigade, Vermintide 2, Warframe, War Thunder и X-Morph: Defense. Кроме того, многие новые проводные или беспроводные USB-клавиатуры и мыши будут работать на Xbox One, поэтому Turret не является абсолютной необходимостью, если вы не хотите использовать контроллер. Комбинация Razer Turret будет доступна в первом квартале 2019 года.