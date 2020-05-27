Новая компактная игровая клавиатура Logitech G915 TKL

Компания Logitech анонсировала игровую клавиатуру "G915 TKL", которая должна появится в продаже в июне с ценником в $ 230. Это компактная беспроводная механическая клавиатура с подсветкой RGB без блока цифровых клавиш.

G915 TKL предлагает те же игровые технологии и функции, что и его полноразмерные собратья. Она получила те же низкопрофильные механические игровые переключатели, которые доступны в GL Linear, GL Tactile и GL Clicky.

С точки зрения производительности беспроводная технология Logitech LIGHTSPEED гарантирует скорость передачи сообщений 1 мс на каждое нажатие клавиши. G915 TKL может работать на одном заряде в течение 135 дней при ежедневных 8 часовых игровых сессий. С включенной на максимальной яркости подсветкой время непрерывной работы без подзарядки сокращается до 40 часов. Также предусмотрено проводное подключение, для чего в комплект входит кабель длиной 1,8 м. Габариты устройства 368 х 150 х 22 мм, масса — 810 г.
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