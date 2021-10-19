Новая линейка ноутбуков Juno Linux с процессорами AMD и Intel

Компания Juno представила свою новую линейку ноутбуков с Linux по ценам от 1150 до 2250 долларов. Ноутбук начального уровня представляет собой 15 - дюймовый AMD V2 Juno Nyx с процессором AMD Ryzen 7 5700U, поддерживаемым AMD Radeon RX Vega 7, 16 ГБ оперативной памяти и оснащен 15,6-дюймовым дисплеем, предлагающим пользователям разрешение 1920 x 1080 пикселей. Другие функции включают возможность подключения через Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 6, а также возможность подключения через HDMI, Ethernet и USB Type-C и Type-A и поставляется с предустановленной операционной системой Ubuntu 20.04 LTS.

Линейку ноутбуков с Linux продвигает Juno Saturn 15 ″ V3 на базе процессора Intel Core i7-11800H, оснащенный 15,6-дюймовым матовым дисплеем 144 Гц с разрешением 1920 x 1080 пикселей и дискретной графикой. Цены на этот ноутбук начинаются от 1399 долларов с 16 ГБ памяти DDR4-3200, 256 ГБ SSD и графикой NVIDIA GeForce RTX 3050.

Juno Neptune 15 ″ V3 - это флагманский ноутбук с Linux в данной линейке с ценой от 2199 долларов, который при необходимости может быть оснащен дополнительным 2-м SSD-накопителем для дополнительной памяти. Оснащенный процессором Intel Core i7-11800H и дисплеем с разрешением 240 Гц и разрешением 1920 x 1080 пикселей, ноутбук также оснащен 16 ГБ памяти DDR4-3200 и графикой в ​​виде NVIDIA GeForce RTX 3070 Max-Q с 8 ГБ памяти GDDR6.