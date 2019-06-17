Новая модель Motorola RAZR

Аппаратная платформа базируется на довольно мощном, хотя и не топовом, чипсете Snapdragon 710. Приличным будет и арсенал памяти – 6 ГБ ОЗУ и флэш-накопитель на 128 ГБ. Экранная панель имеет разрешение 2142 х 876 пикселей, а размер диагонали составляет 6,2 дюйма. Странно, что батарея будет не слишком мощной – ее емкость составляет всего 2730 мАч.Внутри она содержит сам аппарат, кабель с разъемом USB-C, зарядное устройство, наушники. Кроме того, мы видим переходник USB-C для аудио разъема на 3,5 мм. Таким образом, в корпусе стандартного входа для наушников точно не будет.Стоимость новинки составит 1500 долларов.