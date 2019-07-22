Новая модель Nubia X

Основной дисплей устройства обойдётся без вырезов и отверстий для камер — роль селфи-модуля возьмёт на себя основная тройная камера на задней крышке гаджета. На нижнем торце смартфона разместились решётки динамиков и порт USB Type-C, 3,5-мм разъем для наушников на корпусе отсутствует. Кнопки питания и регулировки громкости находятся на левом торце смартфона, на правом — слот для лотка SIM-карты.Ключевым отличием неназванного гаджета от Nubia X станет размер дополнительного экрана, который значительно уменьшится по сравнению с прошлогодней разработкой.О стоимости новинки пока неизвестно.