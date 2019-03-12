Новая модель часов Lemfo LEM9

Аксессуар оборудован встроенным модулем GPS, что позволяет не только отслеживать маршруты тренировок, но и использовать навигацию прямо на запястье без необходимости постоянно доставать смартфон. Встроенного аккумулятора емкостью 600 мАч хватает на 5 дней работы без подзарядки в режиме фитнес-трекера. Безель часов выполнен из авиационного алюминия, а сам корпус защищён от воды по стандарту IP67, так что в них можно спокойно мыть руки.Lemfo LEM9 могут работать в двух режимах: часы и фитнес-трекер. При переключении между ними меняется циферблат и отображаемая на экране информация. На внутренней стороне находится датчик сердцебиения, позволяющий измерить пульс. Для спортсменов предусмотрена поддержка 9 видов тренировок: ходьба, бег, велосипед, бадминтон, теннис, баскетбол и другие. В каждом из них гаджет отслеживает соответствующие показатели физической активности пользователя.Часы оснащены большим 1,39-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 454х454 пикселя и процессором MediaTek MT 6739 с 1 ГБ оперативной памяти. Встроенный накопитель на 16 ГБ позволяет хранить музыку для прослушивания через беспроводные Bluetooth-наушники. Работают они под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat с возможностью установки дополнительных приложений. Наличие слота для SIM-карты формата nano и поддержка 4G LTE позволяет использовать часы полностью в автономном режиме без подключения к смартфону — с их помощью можно совершать звонки и устраивать видеоконференции благодаря встроенной 5-мегапиксельной камере.Смартфон состсавит 159 долларов.