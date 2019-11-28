Новая модель смартфона Desire 19s

Компания HTC выпустила молодежную новинку среднего варианта под названием Desire 19s. Характеристики смартфона включает в себя такие функции как объем оперативной памяти на 3 Гбайт, флэш накопитель 32 Гбайт. Также гаджет включает в себя слот microSD, адаптеры Bluetooth 5 и Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, порт USB Type-C, гнездо 3,5 мм для наушников и аккумуляторная батарея ёмкостью 3850 мАч с поддержкой 10-ваттной подзарядки. Сердцем новинки является процессор MediaTek Helio P22. О стоимости модной модели пока неизвестно.