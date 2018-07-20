Новая модель смартфона Nokia 5

Компания Nokia выпустила новый смартфон с хорошей начинкой. В наличии 2 либо 3 Гб памяти системной и 16 или 32 Гб внутренней (можно использовать microSD-карты до 128 Гб), АКБ на 2970 мА/ч, поддержка NFC, в частности, технологии Google Pay, сканер отпечатка пальца.В основе гаджета лежит восьми -ядерный чип MediaTek Helio P18. В роли ОС - Android One (Oreo), которую со временем можно будет обновить до Android P.В сравнении с предшественником, новинка получила более крупный (на 0,33 дюйма) экран. При этом толщина корпуса, выполненного из алюминия 6000 серии, уменьшилась на 2 мм. Разрешение 5,5-дюймового экрана (18:9) - 2160 х 1080 точек (Full HD+).О стоимости смартфона пока неизвестно.