Новая модная коллекция умных часов от Michael Kors Access и Fossil

Последняя коллекция умных часов Michael Kors, лицензированных Fossil Group, включает в себя совершенно новую модель с легким дизайном и фитнес-ориентированностью, а также две пересмотренные версии существующих многофункциональных и модных устройств.

Модель Michael Kors Access MKGO,стоимостью $ 295, позиционируется как «самая легкая на сегодняшний день умная модель», в которой сочетаются алюминиевые и нейлоновые материалы для достижения идеального баланса между комфортом и долговечностью. Michael Kors Access MKGO оснащен мощным процессором Snapdragon Wear 3100, 512 Мбайт оперативной памяти, 4 Гб накопителя, монитором сердечного ритма, GPS, поддержкой Google Pay, интеграцией с Google Assistant и защитным экраном. Можно выбрать между красным, черным, белым или розовым вариантом.

Michael Kors Access Lexington 2 и Bradshaw 2, стоимостью от $ 350, включают в себя все вышеперечисленные функции, а также динамик, позволяющий пользователям совершать и принимать телефонные звонки с телефона на базе Android или iOS. Более дорогие модели поставляются с большим объемом памяти и более объемной батареей.