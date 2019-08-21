Новая полноразмерная беспроводная клавиатура с RGB, от Corsair

Corsair представляет беспроводную клавиатуру - K57 RGB Wireless Gaming Keyboard. Это игровая клавиатура с подсветкой RGB, которую можно настроить для каждой клавиши, также его можно использовать в течение 35 часов. Клавиши не являются механическими, но снабжены резиновыми купольными переключателями под кожей. Corsair предлагает свои RGB-светодиоды Capellix, которые на 60% ярче и на 60% эффективнее обычных светодиодов. Благодаря батарее 11,7 Втч, срок службы батареи составляет 35 с подсветкой и 175 часов без подзарядки.

Освещение можно настроить для каждого ключа с помощью Corsair iCue, благодаря чему это программное обеспечение также обеспечивает синхронизацию с другим освещением. При подключении 2,4 ГГц Slipstream задержка будет меньше миллисекунды, но его также можно использовать с Bluetooth.