Новая серия мониторов DIGMA PRO Vision с передовой матрицей QD-OLED

DIGMA PRO представила новую серию мониторов Vision, которые оснащены передовой QD-OLED матрицей. Первая модель в этой линейке, Vision L, обладает впечатляющими характеристиками, которые делают ее идеальным выбором как для геймеров, так и для профессионалов в области графики. Диагональ экрана Vision L составляет 31.5 дюйма, что обеспечивает достаточно пространства для комфортной работы или погружения в игры. Разрешение экрана достигает 3840 х 2160 пикселей, что соответствует стандарту 4K и гарантирует высокую четкость изображения. Частота обновления в 240 Гц и минимальное время отклика всего 0,03 мс позволяют пользователям наслаждаться невероятно плавной картинкой без размытия, что особенно важно в динамичных шутерах и других играх, где скорость реакции играет ключевую роль. Монитор поддерживает технологии AMD FreeSync и Nvidia G-Sync, что устраняет разрывы изображения и задержки, обеспечивая невероятно плавный игровой процесс. Это значит, что пользователи смогут сосредоточиться на игре, не отвлекаясь на технические проблемы. Кроме того, Vision L сертифицирован по стандарту DisplayHDR 400 True Black от ассоциации VESA. Эта сертификация свидетельствует о высоком уровне контрастности и яркости, что значительно улучшает качество изображения. HDR400 позволяет отображать более широкий диапазон яркости и темноты, делая картинку более реалистичной и насыщенной. Цветопередача также на высшем уровне: монитор охватывает 136% цветовой гаммы sRGB и 108% DCI-P3, что делает его отличным выбором для работы в графических редакторах и для творчества. Поддержка более 1 миллиарда оттенков позволяет дизайнерам и художникам точно передавать свои идеи и создавать яркие, насыщенные изображения. В дополнение к этим характеристикам, монитор Vision L оснащен современными интерфейсами, такими как HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4, что позволяет подключать его к различным устройствам без потери качества. Также стоит отметить, что монитор имеет стильный и современный дизайн, который впишется в любой интерьер, будь то домашний офис или игровая комната. Таким образом, DIGMA PRO Vision L является не просто монитором, а настоящим инструментом для достижения новых высот в играх и профессиональной деятельности, предлагая пользователям сочетание передовых технологий и высококачественного изображения.

Для более комфортного использования монитор оборудован регулируемой подставкой, что позволяет пользователю настроить как высоту экрана, так и его угол наклона. Кроме того, предусмотрен портретный режим, который оптимизирует рабочее пространство. Устройство поддерживает крепление VESA 75x75, что дает возможность использовать крепежный кронштейн при необходимости. Vision L отличается строгим и лаконичным дизайном; его корпус выполнен в серебристом цвете. Модель содержит все современные интерфейсы для подключения: HDMI v2.1, DisplayPort v1.4, USB Type-A v3.0, USB Type-B v3.0, USB Type-C с поддержкой зарядки до 90 Вт и аудиовыход 3,5 мм. В комплекте поставляется кабель DisplayPort и внешний источник питания. Монитор DIGMA PRO Vision L с передовой QD-OLED матрицей идеально подходит для игр, работы с мультимедийным контентом, а также в графических редакторах и других задачах, требующих высокого разрешения, быстрого отклика и точной цветопередачи. Новинка уже доступна в магазинах «Ситилинк» по цене от 149 990 рублей. В ближайшее время в продажу поступят и другие модели этой линейки.
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